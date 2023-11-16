Бишкекчанка отдала мошенникам $3 тыс., чтобы отправить дочь на учебу за границу

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района столицы.



26 октября в УВД Первомайского района обратилась Б. А. Она рассказала, что малознакомая Г. вошла в доверие и 10 июля текущего года получила от нее $3 тыс., пообещав взамен отправить дочь заявительницы на учебу за границу. Но обещания не сдержала и скрылась с деньгами.

Милиционеры возбудили уголовное дело по ст. 209 "Мошенничество" УК КР. И задержали подозреваемую - К. Г., 1979 года рождения.



Задержанную водворили в ИВС ГУВД столицы и проверяют ее причастность к другим аналогичным фактам.

Пострадавших от действий подозреваемой и владеющих какой-либо информацией просят сообщить по телефонам: 0707 66 63 92, 0508 11 11 12 и 102.



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