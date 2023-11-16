В Бишкеке пройдет турнир по шахматам среди сотрудников правоохранительных органов КР

Бишкек, "Саясат.kg". Турнир проводится с целью улучшения развития и пропаганды интеллектуальных видов спорта

18 ноября 2023 года ГКНБ КР и Кыргызский шахматный союз проводят любительский шахматный турнир «Кубок Согласия» среди сотрудников правоохранительных органов КР и представителей гражданского общества.

Турнир проводится с целью улучшения развития и пропаганды интеллектуальных видов спорта, в том числе шахмат, а также создание неформальной площадки для диалога и улучшения взаимоотношений между государственной властью и гражданским обществом.

Начало мероприятия в 9:00 часов в отеле «Novotel» по адресу: г.Бишкек, проспект Манаса, 16.