На форуме «Мекендештер-2023» презентованы итоги пилотных проектов по электронному и дистанционному голосованию

Бишкек, "Саясат.kg". В процессе голосования избиратель проходит двухфакторную идентификацию, посредством проверки через СМЭВ «Түндүк» и ЕГРН.

Итоги пилотных проектов по электронному и дистанционному голосованию презентованы участникам форума «Мекендештер-2023», который проходит в эти дни Бишкеке.

В работе форума принимают участие соотечественники, проживающие за границей, представители общественных объединений, диаспор и государственных органов.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Н.Шайлдабекова представила участникам итоги пилотных проектов по электронному и дистанционному голосованию.

Как известно, на первом народном курултае, прошедшем 5 ноября 2022 года в Бишкеке, делегаты, представляющие соотечественников за рубежом, обратились к Президенту Кыргызской Республики С.Н.Жапарову с предложением о предоставлении гражданам Кыргызстана права онлайн-голосования на выборах.

Согласно Указам Президента, ЦИК апробировал на выборах депутатов в Ак-Сайский, Ак-Татырский и Самаркандекский айыльные кенеши Баткенского района Баткенской области электронное и в Саруйский айыльный кенеш Джети-Огузского района Иссык-Кульской области дистанционное формы голосования.

Электронное и дистанционное формы голосования позволяют принять участие в выборном процессе гражданам страны, являющимися членами местного сообщества, но не имеющим возможности проголосовать в день выборов на избирательном участке в виду нахождения во внешней или внутренней миграции.

Кроме создания условий для расширения возможности участия избирателей, которые не могут проголосовать на избирательном участке, целями данных пилотов также являлись увеличение активности участия молодежи на выборах и совершенствование технологий достоверности и прозрачности.

В ходе апробации электронной формы голосования на выборах депутатов 3-х айылных кенешей Баткенского района в список избирателей был включен 841 член местного сообщества, находившиеся в день голосования в 13 странах мира. В процессе голосования избиратель проходит двухфакторную идентификацию, посредством проверки через СМЭВ «Түндүк» и ЕГРН. Кроме того, система не позволяет дважды проголосовать, анонимизирует голос избирателя путем шифрования в целях обеспечения тайны голосования.

При дистанционном голосовании на выборах депутатов Саруйского айылного кенеша в список избирателей были включены 110 членов местного сообщества, находящиеся в городе Бишкек, из них более 80% составляла молодежь.

Конечные результаты пилотных проектов показали, как преимущества данных форм голосований, так и имеющиеся риски, которые необходимо проработать.

Преимущества:

- улучшение инклюзивности участия на выборах, расширение возможностей для реализации избирательных прав граждан, находящихся во внутренней и внешней миграции, молодежи, ЛОВЗ;

- автоматический точный подсчет голосов;

- оперативное получение итогов голосования;

- сокращение расходов на выборах;

Задачи для проработки рисков электронного и дистанционного голосования:

- необходимость обеспечения безопасности каналов связи;

- обеспечение надежной кибербезопасности программных и аппаратных средств;

- принятие мер против подкупа избирателей, других форм влияния на свободу волеизъявления;

- необходимость актуализации биометрических данных избирателей в целях обеспечения бесперебойной и точной онлайн-идентификации избирателей;

- создание инструмента общественного контроля достоверности итогов голосования (блокчейн и др. основы) в целях обеспечения доверия к электронному и дистанционному формам голосования.

Решение по применению электронного и дистанционного голосования должно быть взвешенным и принято на основе всестороннего анализа, отметила в завершение презентации председатель ЦИК, призвав участников форума принимать активное участие в выборном процессе.