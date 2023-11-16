«Из Европы приезжают в Узбекистан и просят организовать туры в Кыргызстан»

Почему гостям соседних стран интересна Кыргызская Республика?

Туристы из Европы приезжают в Узбекистан и просят организовать дополнительные туры в Кыргызстан и Казахстан. Поэтому туроператоры этих стран заинтересованы в сотрудничестве. Об этом Vesti.kg сообщил эксперт в сфере туризма Сергей Глуховеров, который находится на международной выставке в Ташкенте.

«Очень большой интерес у иностранцев к природе Кыргызстана, большинство уголков которой кажутся нетронутыми и очень красивые на самом деле. Гости из Узбекистана тоже неравнодушны к нашей республике – озеро Иссык-Куль, Каракол с его горнолыжной базой и юг Кыргызстана очень востребованы у них. Поэтому на данной выставке, которая проходит в Ташкенте, большой интерес к Кыргызской Республике. Буквально очереди у стенда страны», - отметил он.

Колорит красиво оформленного стенда дополняет стол с кыргызской национальной едой, девушки в народной одежде и игра на комузе.

«Неудивительно, что на различных международных выставках Кыргызстан получает различные награды, и неизменно – интерес к стране и тем возможностям, что есть у нас для посещения желающими природных и национальных красот. Мы, туроператоры, тоже не остаемся в стороне, ищем возможности для сотрудничества, чтобы и жители соседних с Кыргызстаном стран, и гости из далеких уголков планеты – все могли иметь возможность посетить нашу республику и получить удовольствие от туров», - заключил Сергей Глуховеров.

Напомним, по данным Фонда поддержки развития туризма, на крупнейшей туристической выставке Центральной Азии «Туризм на Шелковом пути – 2023» впервые зафиксировано рекордное количество участников с кыргызстанской стороны. 27 компаний представляют республику.



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