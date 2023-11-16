Импорт автомобилей из Китая в Кыргызстан увеличился в 35 раз. Куда идет столько машин?

«Бизнес в этой сфере активно развивается»

За девять месяцев 2023 года Кыргызстан импортировал из Китая 32 тысячи 573 автомобиля. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 35 раз, когда было ввезено всего 938 машин. С чем связан такой внезапный и быстро растущий интерес к китайскому автопрому, Vesti.kg разъяснил экономист Толонтбек Абдыров.

«Все дело в реэкспорте автомобилей в Россию и Казахстан, - считает он. – Большая часть идет именно в РФ. Китайские автомобили дешевле и качественнее, чем выпускаемые российскими производителями. Поэтому и высокий спрос. Причем не только на китайскую продукцию. Наши бизнесмены завозят машины из Южной Кореи, к примеру».

Востребованы, отметил Абдыров, не только традиционные автомобили, но и электромобили.

«Поэтому большими партиями они активно перепродаются. Власти РФ пытаются обезопасить свой рынок, вводят различные пошлины, таможенные барьеры, но, тем не менее, востребованность в них большая. Для Кыргызстана плюс – бизнес в этой сфере активно развивается, есть рабочие места; доход, который благополучно сказывается на социальном положении граждан. Есть и минусы – основной, пожалуй, что бизнес в тени – многие, занятые в этой сфере, не платят налоги в республиканский бюджет. Хотя опосредованно эти деньги все равно попадают в государственную казну – люди тратят деньги внутри республики», - заметил эксперт.



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