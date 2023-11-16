В России предложили тестировать детей мигрантов на знание русского языка

В России предложили тестировать детей мигрантов на знание русского языка.

Министерство просвещения РФ подготовило диагностические материалы для оценки языковой адаптации детей мигрантов.

Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что по результатам школьники могут быть направлены на дополнительные курсы русского языка. Помимо этого, образовательное ведомство опубликовало и тесты на «оценку социокультурной идентичности (адаптации)» детей с «миграционным опытом». О том, что в российских школах детей мигрантов начнут тестировать на владение русским языком, министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в ходе парламентских слушаний в Совете федерации.

Напомним, летом глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что от 50 до 75 процентов детей с «миграционным опытом» плохо знают русский язык или не знают совсем. В некоторых школах Москвы и Петербурга, по его данным, насчитывается до 20 процентов таких учеников.

Задания для учеников общей и средней школы ранжированы по сложности и включают в себя тесты элементарного, базового и продвинутого уровней. Помимо входной диагностики на уровень владения языком на портале появились и тесты для «оценки социокультурной идентичности (адаптации) ребенка» для учеников 5–7-х, 8–9-х, а также 10–11-х классов. Задания для 5–7-х классов включают в себя диагностику духовно-нравственного развития, готовности к саморазвитию, а также конфликтности школьника.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279816/