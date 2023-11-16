Глава Перми предлагает открыть авиарейсы с Кыргызстаном, Грузией и Казахстаном

Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Пермский край обсуждает возможность запуска прямых перелетов из Перми в Грузию, Кыргызстан, Казахстан и другие страны СНГ. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Уточняется, что на XVII международном форуме и выставке «Транспорт России», которые проходят в рамках Транспортной недели — 2023 в Москве, делегация Пермского края обсудила с руководителями авиакомпаний «Икар» и «Азимут» вопросы развития авиаперевозок.

По данным пресс-службы губернатора края, в 2022 году между правительством региона, ООО «Авиакомпания «Икар», ООО «Северный Ветер» и АО «Международный аэропорт «Пермь» было заключено соглашение, которое предусматривает ежегодный запуск не менее одного зарубежного направления на коммерческой основе.

«В связи с этим на 2024 год рассматривается возможность открытия прямых перелетов (из Перми) до Алматы, Бишкека, Самарканда, Ташкента, Ургенча, Батуми или Тбилиси», — говорится в сообщении.



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