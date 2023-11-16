В Араване мать избивала двухлетних дочек. Женщина объяснила причину

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль защиту прав близняшек, которых избивала мать.

Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

По его данным, сразу после появления видео с избиением девочек, акыйкатчи поручила сотрудникам института обеспечить защиту прав детей.

Сотрудники полномочного представительства института по Ошской области посетили Араванскую районную больницу, где лечат девочек. Но в тот момент их не было, так как отец увез девочек на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным экспертов Араванской районной судебно-медицинской экспертизы, на телах девочек многочисленные травмы, синяки, ушибы, следы от уколов иглы, шишки. Травмы они получали в разное время.

Медики оценивают состояние девочек как стабильное средней тяжести.

В Араванском районном отделе сообщили, что с мая девочкам не выплачивали пособия, предусмотренные государством, так как не сданы необходимые документы. До этого на каждую девочку выплачивали по 1,2 тысячи сомов.

Сотрудники полномочного представительства посетили в ИВС Араванского РОВД задержанную за избиение дочерей С.Д. По ее словам, она вымещала злобу на детях, так как свекровь, брат и сестра ее гражданского мужа не давали ей житья.

«Они постоянно меня унижали, оказывали психологическое давление. Упрекали, что мои девочки обмочились. Свекровь моих дочерей избивала и иголками тыкала. Я не выдержала и выместила злобу на детях», — рассказала задержанная.



По ее словам, она росла без родителей, воспитывала ее бабушка. Школу она не окончила, после девятого класса оставила учебу. В 18 лет вышла замуж, родила близняшек. Потом развелась, вернулась в дом родителей. Но оттуда ее выгнала сестра отца, которая тоже развелась с мужем и живет в этом доме со своими пятью детьми.

После женщина заключила нике с С.Х. и жила с родственниками гражданского супруга, которые не приняли ее дочерей от первого брака. По словам женщины, свекровь постоянно их била и издевалась.

Сотрудники полномочного представительства акыйкатчи направили запросы для проверки версии женщины. По данным правоохранительных органов, назначена судебно-психиатрическая экспертиза свекрови и сестре гражданского мужа задержанной.



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