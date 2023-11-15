Ташиев наградил сотрудника 9-й Службы ГКНБ, ставшего чемпионом мира по джиу-джитсу

Чемпионат мира проходил в ОАЭ с участием около 7 тысяч спортсменов

Камчыбек Ташиев наградил сотрудника 9-й Службы ГКНБ Таалайбека Джанаева, ставшего чемпионом мира по джиу-джитсу.

Глава ГКНБ поздравил Джанаева с победой, отметив важность подобных достижений для народа Кыргызстана.

«Именно такие победы развивают спорт и учат молодежь быть настоящими патриотами страны», - сказал он.

Председатель ГКНБ также наградил Джанаева ведомственной наградой «Эрдик», пожелав здоровья, успехов в службе, и выразил уверенность в том, что в будущем спортсмен добьется еще больших результатов.

Чемпионат мира по профессиональному джиу-джитсу прошел 2-10 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). В нем принимали участие около 7 000 спортсменов из 127 стран мира.

В номинации среди мужчин-мастеров, коричневый пояс, 1-е место в весовой категории до 77 кг занял сотрудник 9-й Службы ГКНБ КР Таалайбек Джанаев.

Вести.kg