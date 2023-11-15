Видео - В город Москва задержан гражданин КР, публично призывавший к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти

Бишкек, "Саясат.kg". Ведётся следствие.

В рамках оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по ст.327 Уголовного Кодекса КР «Публичные призывы к насильственному захвату власти» был объявлен в государственный/межгосударственный розыск активный пользователь социальной сети «Facebook» - гражданин КР «К.Н.К.» 1986 года рождения, который находясь за пределами страны, систематически публиковал тенденциозно-провокационные сведения, в том числе призывы к массовым беспорядкам и последующему насильственному свержению/захвату власти.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий «К.Н.К.» был задержан на территории РФ и доставлен на территорию КР.

В настоящее время, на основании санкции суда «К.Н.К.» находится в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области до 20 ноября 2023 года. Ведётся следствие.

