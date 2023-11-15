В Бишкеке задержали школьников за сообщения о якобы заложенной бомбе

В Бишкеке задержали школьников за сообщения о якобы заложенной бомбе.

Об этом сообщила пресс-служба ГУВД.

По ее данным, 14 ноября около 14.30 службу 102 проинформировали о том, что на WhatsApp одного из учителей школы-гимназии по улице Койбагарова поступило несколько сообщений с незнакомого номера с текстом: «Здравствуйте! Ваша школа заминирована. Вам дается 30 минут на эвакуацию либо будет большой ба-бах. Либо должны оплатить 50 тысяч сомов. На раздумье дается 10 минут».

На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления. Специалистами-кинологами СБНОН МВД каких-дибо подозрительных и взрывчатых веществ не обнаружено.

Начата доследственная проверка. В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлены и доставлены в следственную службу УВД Октябрьского района учащиеся этой школы М.Н., 2009 года рождения, и М.А., 2009 года рождения. В связи с недостигшим возрастом уголовной ответственности ученики были переданы родителям и проведена разъяснительная работа о недопущении впредь подобных фактов.

В ГУВД напомнили, что за «заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления тяжкого вреда» предусмотрено наказание — лишение свободы до пяти лет.



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