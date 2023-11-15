Минздрав Кыргызстана и ВОЗ подписали первую Стратегию странового сотрудничества

По его данным, новая стратегия включает в себя три направления и семь приоритетных областей.

Минздрав и Всемирная организация здравоохранения подписали первую семилетнюю Стратегию странового сотрудничества до 2030 года. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, новая стратегия включает в себя три направления и семь приоритетных областей.

Особое внимание будет уделено сердечно-сосудистым заболеваниям, психическому здоровью, реагированию на чрезвычайные ситуации, устойчивости к противомикробным препаратам, гигиене окружающей среды и химической безопасности, привлечению кадровых ресурсов в сельскую местность, вопросам цифровизации данных.

В министерстве добавили, что стратегия также делает акцент на укрепление первичной медико-санитарной помощи и улучшение доступности медицинских услуг по таким направлениям, как ВИЧ/СПИД и туберкулез, иммунизация и здоровье матери, новорожденного и ребенка. Она будет синхронизирована с Национальной программой развития здравоохранения до 2030-го «Здоровый человек — процветающая страна».

«Стратегия сотрудничества, которую мы подписываем сегодня, действительно инновационная. Это не только укрепит нашу работу по охране здоровья и благополучию в Кыргызстане в семи ключевых областях в течение следующих семи лет, но и продемонстрирует роль республики за пределами ее границ в продвижении инициатив, включая Горную программу с фокусом на здравоохранение, Глобальную инициативу по борьбе с детским раком, Субрегиональную дипломатию в рамках дорожной карты по здоровью и благополучию в Центральной Азии на 2022-2025 годы», — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Мы уверены, что новый этап нашего сотрудничества, ознаменовавшийся подписанием данной стратегии, сыграет важную роль в развитии системы здравоохранения Кыргызстана и позволит обеспечить надлежащее качество медицинской помощи для граждан нашей страны», — сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279700/