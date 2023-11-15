В Бишкеке наградили студентов, нашедших младенца в мусорном баке

По ее данным, первыми плач ребенка услышали студенты, которые проживают рядом.

Октябрьский акимиат наградил студентов, нашедших младенца в мусорном баке. Об этом сообщили в районной администрации.

По ее данным, первыми плач ребенка услышали студенты, которые проживают рядом.

«Вечером они вышли выбросить мусор и услышали детский плач из мусорного бака. После один из студентов решил сам вытащить ребенка. Парни вызвали бригаду милиции и врачей, новорожденного госпитализировали в роддом № 1. Состояние младенца стабильное, ему обеспечены должный уход врачей и питание», — сказали в администрации.



Студентам от имени Октябрьского акимиата вручили благодарственные письма. Младенца обнаружили Мухаммад Закрия Хан, Хамид Али Хан и Шафкат Али.

Напомним, 8 ноября примерно в 23.30 в службу «102» поступил вызов, что в мусорном баке на пересечении улиц Толстого и Элебаева обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет.

По данному факту следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 37-125 (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) УК КР. Милиция нашла и задержала биологическую мать ребенка. Ее водворили в СИЗО-1 до 11 января 2024 года. Мальчика назвали Садыр.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279698/