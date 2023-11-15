Видео - Задержан «шпана» член ОПГ К.Асанбека

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

ГКНБ КР, в рамках материалов уголовного дела возбужденного по факту вымогательства денежных средств в размере 200 тыс. сомов со стороны отдельных членов ОПГ К.Асанбека, 9 ноября 2023 года проведены оперативно-следственные мероприятия, в результате которого задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ гражданин КР – «А.у.Д.», 1994 г.р., ранее судимый, являющийся членом ОПГ покойного К.Асанбека.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 7 ноября с.г. «А.у.Д.», по указанию т.н. члена общака и «смотрящего за шпаной» «Э.М.», 1999 г.р., в настоящее время отбывающий срок уголовного наказания в ИК-8 СИН при МЮ КР, позвонил «А.Э.А.» и потребовал встретиться.

После встречи, «А.у.Д.» вместе с другими членами ОПГ насильно посадив «А.Э.А.» в автомашину вывезли в неизвестном направлении, где по приезду вышеуказанные лица нанесли последнему многочисленные телесные повреждения. Далее, под различными угрозами и применением физической силы, а также приставив к горлу нож вымогали у «А.Э.А.» денежные средства в размере 200 тыс. сомов, якобы для пополнения т.н. общаковской кассы ИК-8. При этом, в случае обращения «А.Э.А.» в правоохранительные органы КР последние угрожали физической расправой. После чего, вышеуказанные лица привезли «А.Э.А.» в район бульвара Эркиндик и поставили срок для выполнения вышеуказанного требования.

В настоящее время, ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия, а также устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным противоправным фактам.

Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех возможных фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов.

Следствие продолжается.