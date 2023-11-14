В Кыргызстане могут ввести штрафы за ношение объемной бороды и паранджи

Законопроект вынесен на общественное обсуждение

В Кыргызстане предлагают ввести штрафы за ношение в общественных местах одежды и объемных бород, закрывающих лицо. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Инициатор законопроекта - депутат Шарапаткан Мажитова.

Отметим, ранее она не раз озвучивала эту инициативу в парламенте.

По словам депутата, предложение связано с законодательными изменениями, направленными на регулирование одежды и внешнего вида граждан в общественных местах с целью обеспечения возможности идентификации личности.

Шарапаткан Мажитова предлагает внести в Кодекс о правонарушениях норму, согласно которой за исключением случаев, когда это обусловлено медицинскими показаниями, ношение гражданами в общественных местах одежды, закрывающей лицо, не позволяющей обеспечить возможность идентификации личности граждан, за исключением лиц, занятых на временной трудовой или служебной деятельности, а также иностранных граждан, имеющих дипломатический статус, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 20 расчетных показателей (2 тысячи сомов) либо привлечение к общественным работам на срок до 30 часов.

То же деяние, совершенное повторно после применения мер взыскания, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 40 расчетных показателей (4 тыс. сомов) либо привлечение к общественным работам на срок до 40 часов.

Ношение объемных бород, не позволяющих идентифицировать гражданина в общественных местах, за исключением временно пребывающих иностранных граждан и лиц, имеющих дипломатический статус, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 20 расчетных показателей либо привлечение к общественным работам на срок до 30 часов.

То же деяние, совершенное повторно после применения мер взыскания, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 40 расчетных показателей.

Вести.kg