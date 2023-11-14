За поборы со студентов уволены декан кафедры КРСУ и методист Узнать больше: https://vesti.kg/proisshestviya/item/117050-za-pobory-so-studentov-uvoleny-dekan-kafedry-krsu-i-metodist.html - За поборы со студентов уволены декан кафедры КРСУ и методист - Вес

Бишкек, "Саясат.kg". В свою очередь «О.Б.С.» и «Ш.Ж.Б.» уволены с работы.

О выявленных фактах получения незаконного вознаграждения со стороны работников системы образования страны сообщил ГКНБ.

В рамках доследственной проверки, а также проводимых плановых мероприятий по демонтажу коррупционных схем в системе образования Кыргызской Республики, были выявлены факты незаконных денежных поборов со стороны ответственных лиц из числа работников Кыргызско-Российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина (КРСУ).

Так, один из руководителей кафедры указанного университета «О.Б.С.» и методист-лаборант «Ш.Ж.Б.» были уличены в незаконных поборах денежных средств со студентов, за положительные оценки на экзаменах, закрытия академических задолженностей и т.д.

В настоящее время по указанному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению иных ответственных лиц причастных противоправному деянию. В свою очередь «О.Б.С.» и «Ш.Ж.Б.» уволены с работы.