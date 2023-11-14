Видео - Выявлены факты реализации просроченных товаров населению

Бишкек, "Саясат.kg". Все просроченные товары изъяты и в установленном порядке будут уничтожены.
ГКНБ КР в ходе проводимой работы по повышению экономической безопасности в контексте продовольственного обеспечения населения выявлены факты реализации просроченных импортных продуктов питания.
Так, в рамках возбужденного уголовного дела была получена информация о том, что на одном из складов г.Бишкек на продуктовых товарах меняют сроки годности.
В результате чего, с привлечением специалистов ветеринарной службы при Минсельхозе и Санэпидемстанции г.Бишкек. проведены обыски в одном из складских помещений «Маслосырбазы» г.Бишкек, где арендаторами являются предприниматели «К.С.В.» и «М.Р.А.».
Установлено, что указанные предприниматели организовали подпольный цех по перебивке просроченных сроков и изготовлению фальшивых этикеток заграничных поставщиков сыро-колбасных изделий, которые в дальнейшем реализовывались населению, через крупные торговые сети КР.
Кроме того, выявлены товары зарубежных и местных производителей, не учтенные надлежащим образом в таможенных и налоговых органах страны.
Справочно: Просроченный товар — это продукт с истекшим сроком годности хранения, но без явных признаков порчи: плесень, запах, гниль.
Употребление испорченных продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем:
• отравлениям средней и тяжелой степени;
• аллергической реакции;
• расстройству пищеварения из-за попадания бактерий в кишечник;
• рвоте;
• головокружению и тошноте;
• острой и режущей боли в животе;
• необратимым или сложно обратимым повреждениям печени;
• заражению паразитами.
Подобные действия в первую очередь наносят ущерб здоровью нации, а также причиняют значительный урон экономике государства.
Все просроченные товары изъяты и в установленном порядке будут уничтожены.
По данному уголовному делу задержана и водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек владелица ИП гр. КР «К.С.А». В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению должностных лиц, допустивших ввоз указанных просроченных продуктов питания на территории КР, а также выявлению иных аналогичных фактов.