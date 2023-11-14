Видео - Выявлены факты реализации просроченных товаров населению

Бишкек, "Саясат.kg". Все просроченные товары изъяты и в установленном порядке будут уничтожены.

ГКНБ КР в ходе проводимой работы по повышению экономической безопасности в контексте продовольственного обеспечения населения выявлены факты реализации просроченных импортных продуктов питания.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела была получена информация о том, что на одном из складов г.Бишкек на продуктовых товарах меняют сроки годности.

В результате чего, с привлечением специалистов ветеринарной службы при Минсельхозе и Санэпидемстанции г.Бишкек. проведены обыски в одном из складских помещений «Маслосырбазы» г.Бишкек, где арендаторами являются предприниматели «К.С.В.» и «М.Р.А.».

Установлено, что указанные предприниматели организовали подпольный цех по перебивке просроченных сроков и изготовлению фальшивых этикеток заграничных поставщиков сыро-колбасных изделий, которые в дальнейшем реализовывались населению, через крупные торговые сети КР.

Кроме того, выявлены товары зарубежных и местных производителей, не учтенные надлежащим образом в таможенных и налоговых органах страны.

Справочно: Просроченный товар — это продукт с истекшим сроком годности хранения, но без явных признаков порчи: плесень, запах, гниль.

Употребление испорченных продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем:

• отравлениям средней и тяжелой степени;

• аллергической реакции;

• расстройству пищеварения из-за попадания бактерий в кишечник;

• рвоте;

• головокружению и тошноте;

• острой и режущей боли в животе;

• необратимым или сложно обратимым повреждениям печени;

• заражению паразитами.

Подобные действия в первую очередь наносят ущерб здоровью нации, а также причиняют значительный урон экономике государства.

Все просроченные товары изъяты и в установленном порядке будут уничтожены.

По данному уголовному делу задержана и водворена в ИВС ГУВД г.Бишкек владелица ИП гр. КР «К.С.А». В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению должностных лиц, допустивших ввоз указанных просроченных продуктов питания на территории КР, а также выявлению иных аналогичных фактов.