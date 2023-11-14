Мать избивала малолетних близнецов. Соцработник рассказал подробности этой истории

Видео избиения двухлетних близнецов из Араванского района вызвало общественный резонанс.

В настоящее время правоохранительные органы задержали мать девочек - 21-летнюю Д. С.

Заведующий районным отделом Министерства труда, социального обеспечения и миграции Расулжон Нурягдиев рассказал Kaktus.media подробности этого дела.

По его словам, Д. С. и ее первый муж, отец девочек, росли в неполных семьях. Родители Д. С. развелись много лет назад, мать уехала в Узбекистан, и девочка жила с отцом и мачехой. Отец девочек является сиротой и жил в доме родственников.

"Несколько лет назад они поженились и первое время жили в доме его родственников. Позже они отделились. Со слов парня, он своими силами построил двухкомнатную времянку и переехал с семьей туда. У супругов родились девочки-близнецы. В июне этого года он уехал на заработки в Россию. На тот момент они еще были семьей. По его словам, он высылал семье по 3, 5, 7 тыс. сомов. Через некоторое время между ними начались разногласия, и они решили расстаться. Жена с детьми уехала из его дома. Позже он узнал, что она вышла замуж во второй раз", - рассказал Нурягдиев.

После того как видео с истязанием детей распространилось в соцсетях, родственники сообщили мужчине о ситуации, и он приехал из России на следующий же день. Девочки переданы ему.

"Он изъявил желание сам заботиться о девочках, и по решению комиссии они переданы ему. Мы ему объяснили, что уход за детьми в таком возрасте, особенно за девочками-близнецами, требует особых усилий. Он сказал, что понимает все, но тем не менее решил оставить их у себя. Говорит, что сам рос без родительской заботы и не хочет, чтобы такое детство было у его дочерей. Сейчас в больнице ему помогают родственницы. Состояние девочек удовлетворительное. Конечно, они напуганы, ведь росли в такой психологически напряженной обстановке", - сказал представитель Минсоцобеспечения.

Нурягдиев добавил, что у родителей девочек есть свидетельство о браке, свидетельство о рождении и сообщение о том, что у семьи нет никаких документов, не соответствует действительности.

Также Нурягдиев отметил, что соцработникам еще не удалось поговорить с женщиной, все подробности этой истории они пока знают со слов отца девочек.

"Когда соцработники узнали об этом деле, женщина была уже задержана. Мы лишь увидели ее в РОВД. Пока не удавалось с ней поговорить", - сказал он.

На допросе женщина сказала, что била своих двухлетних дочерей-близнецов, потому что они описались. Видео истязания на телефон сняла родственница нынешнего мужа в качестве доказательства того, что детей бьет мать, а не их отчим.

Что дальше?

Расулжон Нурягдиев рассказал, что вопрос о том, с кем будут жить близнецы, будет рассмотрен позже.

"Сейчас идет следствие, нужно дождаться решения суда. После этого наша комиссия будет рассматривать вопрос о дальнейшем определении места жительства детей. Вопрос о лишении материнских прав пока не стоит", - сказал чиновник.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 138 "Истязание". Согласно Уголовному кодексу, по этой статье ей грозит штраф от 50 до 100 тыс. сомов или лишение свободы до трех лет.

В УВД Ошской области редакции сообщили, что женщине предоставлен государственный адвокат.



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