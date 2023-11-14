В ГКНБ рассказали, почему считают владельцем ЦУМа Анвара Габбазова

В ГКНБ рассказали, почему считают Анвара Габбазова владельцем торгового центра "ЦУМ" в Бишкеке.



Как уточнили в ведомстве, учредителями ОАО "ЦУМ "Айчурек" являются ОАО "ЦУМ Холдинг" (44%) и ОАО "Главный универсальный магазин" (47%). Еще 8% в уставном капитале принадлежат физическим лицам.

При этом, добавляют в ГКНБ, основная деятельность ОАО "ЦУМ "Айчурек" по сдаче внаем торговых площадей и офисных помещений осуществляется через "аффилированную и подставную" компанию - ОсОО "Сити Центр", где единственным учредителем значится родная сестра Анвара Габбазова - Маметова Хадия Ильшатовна.

Кроме того, единственным учредителем ОАО "Главный универсальный магазин" является мать Анвара Габбазова - Маметова Анашхан Хашимахуновна.



Также, по имеющимся данным, директор ОАО "Главный универсальный магазин" Мухтаров Нурмамет Равкатович прописан по адресу проживания Анвара Габбазова и его родного брата - Габбазова Ришата Ильшатовича: Бишкек, мкр. "Восток-5", 33, кв. 3.

В ГКНБ рассказали, почему считают владельцем ЦУМа Анвара Габбазова

"Таким образом, истинным владельцем ОАО "ЦУМ "Айчурек" является Габбазов (ныне Маметов) Анвар Ильшатович, который указанное имущество зарегистрировал на своих аффилированных лиц, в том числе близких родственников", - заявили в заключение в госкомитете.

Напомним, ранее ГКНБ в рамках уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Асанбека (Кольбаева) и субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп, предъявил обвинение Анвару Габбазову (ныне Маметов), назвав его в сообщении владельцем ТЦ "ЦУМ "Айчурек" в Бишкеке. В администрации ЦУМа заявили, что Анвар Габбазов не имеет отношения к торговому центру.



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