Депутаты горкенеша выразили недоверие мэру Оша Бакытбеку Жетигенову

Сегодня, 14 ноября, депутаты Ошского городского кенеша выразили недоверие мэру Бакытбеку Жетигенову.

Депутаты назвали работу Бакытбека Жетигенова неудовлетворительной. Среди недостатков названы нерациональное распределение ресурсов при решении инфраструктурных проблем, неэффективное использование муниципального имущества, а также неисполнение некоторых постановлений городского кенеша. Один из депутатов также заявил, что бизнесмены жалуются на давление со стороны городских структур.

На заседании присутствовали 45 депутатов, 38 из них проголосовали за выражение недоверия градоначальнику.

Отметим, по действующей Конституции президент назначает и освобождает от занимаемой должности мэров Бишкека и Оша.

Бакытбек Жетигенов был назначен мэром Оша в ноябре 2022 года. Ранее мэрию возглавлял Алмаз Мамбетов.

Совсем недавно, 31 октября, и в Бишкеке сменился мэр.



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