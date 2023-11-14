ГКНБ КР: Золотые слитки весом 51 кг. 866 грамм из сплава золота 999,9 пробы

Бишкек, "Саясат.kg". По вышесказанному факту задержан 1 гражданин иностранного государства.

В ходе проводимых плановых мероприятий по демонтажу коррупционных схем по выявлению транс-национальных преступных групп ориентирующихся на контрабанде и отмывании теневых финансовых средств, получены данные о систематической контрабанде золотых слитков через международный аэропорт «Манас».

По полученным данным, отдельные предприниматели из числа иностранных граждан в целях незаконного извлечения материальных благ, организовали устойчивый канал по организации контрабанды золотых слитков для перепродажи.

В частности, Государственный комитет совместно с таможней «Манас» задержали золотые слитки весом 51 кг. 866 грамм из сплава золота 999,9 пробы.

По вышесказанному факту задержан 1 гражданин иностранного государства.