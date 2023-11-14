Мужчина истязал бывшую жену. Асель Ногойбаевой собрали больше 200 тысяч сомов

«Нет насилию!»

В рамках благотворительной акции и флешмоба I am Asel в поддержку Асель Ногойбаевой, изувеченной бывшим мужем в селе Селекционном, собрано больше 200 тысяч сомов. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила организатор мероприятия Айнура Чолпонкулова.

«Мы стартовали со флешмоба, который разлетелся по медиапабликам не только в Кыргызстане, но и за его пределами. Многие известные люди из разных секторов и активные осознанные граждане КР и других стран СНГ по сей день присоединяются к нашему флешмобу. Меня радует, что есть эмпатичные, добрые люди, воспринявшие боль Асель и ее семьи как свою, и главное, не страдают малодушием, откликаются, открыто говорят в публичном пространстве «Нет насилию!» — написала она.

В течение трех недель волонтеры проводили акции, флешмобы, а 29 октября организовали благотворительное мероприятие: ярмарку талантливых ремесленниц и художниц и показ испанского художественного фильма «О чем говорят незнакомцы». «Затем прошла панельная дискуссия с участием гештальт-терапевта Асель Баимбетовой, художницы Татьяны Зеленской и адвоката Асель Ногойбаевой Индиры Саутовой. Мы разобрали героев фильма, признаки насильника, проблемы насилия в КР и почему оно множится в стране, какие есть пути по борьбе с ним», — написала Айнура Чолпонкулова.

По ее словам, в рамках мероприятия (продажа билетов и пожертвования) собрано 236 тысяч сомов. Акция продолжается, и каждый желающий может оказать помощь пострадавшей.

Отметим, флешмоб стартовал 20 октября. Цель благотворительного мероприятия I am Asel — привлечь внимание общественности Кыргызстана к проблемам домашнего насилия в отношении женщин и девочек и мобилизация средств для помощи Асель Ногойбаевой. Собранные деньги от продажи билетов будут переданы пострадавшей на операцию.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279595/