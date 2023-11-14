Государственный реестр религиозных организаций создадут в Кыргызстане

Документ вынесен на общественное обсуждение.

Государственная комиссия по делам религии разработала новую редакцию закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях в Кыргызской Республике». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, задачей документа является совершенствование законодательной базы, выполнение международных обязательств КР и обеспечение преемственности и последовательности государственной политики в религиозной сфере.

Новым в законопроекте является правовое регулирование учетной регистрации (перерегистрации) молельного помещения, объектов религиозного назначения, используемых для религиозной деятельности, порядок реорганизации и прекращения деятельности субъектов религиозной деятельности, объектов религиозного назначения и молельных помещений в добровольном порядке.

«Новым в законопроекте также является создание Государственного реестра субъектов религиозной деятельности, объектов религиозного назначения и молельных помещений, который будет содержать сведения о создании, реорганизации и прекращении деятельности субъектов религиозной деятельности, объектов религиозного назначения и молельных помещений, иных связанных с ними сведений», — отмечается в справке-обосновании.

Кроме того, отдельно определены требования к социальной, благотворительной и культурно-просветительской деятельности субъектов религиозной деятельности.

В Госкомиссии отметили, что при разработке проекта Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» проведен анализ законодательных актов в религиозной сфере, в результате чего возникла необходимость внесения изменений в законы «О политических партиях», «О статусе депутатов местных кенешей», «О статусе депутата Жогорку Кенеша», «О выборах депутатов местных кенешей» и в Кодекс о правонарушениях«.

В частности, в закон «О политических партиях» вносятся нормы, не допускающие создания политических партий, и требования соблюдения принципа светскости в агитационной деятельности политических партий и их финансирования. В законы «О статусе депутатов местных кенешей» и «О статусе депутата Жогорку Кенеша» — дополнения по недопущению совмещения государственной службы и религиозной деятельности.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279572/