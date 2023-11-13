Видео - Пресечена деятельность высокоорганизованной преступной группы, специализирующейся в сфере интимных услуг

Бишкек, "Саясат.kg". Также был отлажен механизм набора молодых девушек в качестве официанток...

ГКНБ КР выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующаяся на предоставлении услуг интимного характера исключительно для иностранных граждан.

В результате проведенного целого комплекса специальных следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела установлено, что данная группа для создания видимости легальной деятельности формально организовала свадебный салон, где фактически располагался подпольный притон для организации досуга иностранных граждан, а также оказывались услуги интимного характера.

Также был отлажен механизм набора молодых девушек в качестве официанток, в ходе которого организаторы активно занимались их вовлечением в занятие проституцией под различными предлогами, в том числе путем угроз, шантажа и материальной зависимости.

Отдельного внимания заслуживает то обстоятельство, что выявленный притон был организован для узкого круга и его могли посещать строго иностранные граждане (возможно велась скрытая съемка и полученный компромат был использован для шантажа иностранцев, которые лишний раз не станут обращаться в правоохранительные органы по таким щекотливым вопросам).

На основе собранных материалов 10 ноября 2023 года были проведены необходимые следственно-оперативные мероприятия и на момент их проведения в заведении находились более 30 девушек и 16 иностранных граждан. Следует отметить, что проводятся проверочные мероприятия на предмет вовлечения в указанную деятельность несовершеннолетних девушек.

В рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК КР (вовлечение в занятие проституцией) задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР организаторы притона «Б.Б.», «М.К.» и «Н.Ч.»

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий по установлению неформальных покровителей указанного притона из числа представителей власти, а также иных лиц причастных к его организации и деятельности.