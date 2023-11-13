Зимний прием в вузы. Названа дата дополнительной регистрации на ОРТ

Дополнительная регистрация на зимнее Общереспубликанское тестирование абитуриентов пройдет 24 ноября.

Об этом сообщили в Центре оценки в образовании и методов обучения.

Там напомнили, что учащиеся 11-х классов средних общеобразовательных школ и студенты высших учебных заведений Кыргызстана регистрироваться и сдавать ОРТ не имеют права.

Дополнительная регистрация будет проходить с 13.00 до 17.00:

Бишкек — БГУ, проспект Чингиза Айтматова, 27 (главный корпус);

Ош — ОшГУ, улица Ленина, 331 (главный корпус).

Стоимость регистрации — 470 сомов за основной и за каждый предметный тест.

Для регистрации необходимо иметь:

- квитанцию из «РСК Банка» об оплате регистрационного взноса;

- удостоверение личности (паспорт, загранпаспорт или военный билет);

две фотографии 3х4;

- оригинал аттестата о среднем образовании или диплом об окончании средне-специального учебного заведения.

! При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов регистрация производиться не будет.

Тест пройдет 25, 26 ноября.

Напомним, зимний прием в высшие учебные заведения страны проводят в Кыргызстане второй раз. Для поступления абитуриенты должны сдать Общереспубликанское тестирование. В прошлый раз в зимнем ОРТ участвовали 1 тысяча 260 абитуриентов, поступили более 800. В этом году уже зарегистировались 767 человек.

Зимний прием проводится только на контрактные места, оставшиеся вакантными после летнего приема.

Девять государственных и 26 частных вузов заявили о желании принимать абитуриентов зимой. С их перечнем можно ознакомиться на сайте https://2020.edu.gov.kg.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279561/