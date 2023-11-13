Камчыбек Ташиев встретился с руководством Кыргызского футбольного союза

Бишкек, "Саясат.kg". Стороны обсудили актуальные вопросы развития профессионального футбола и высказались о проблемах.
Заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев накануне встретился с руководством Кыргызского футбольного союза и представителями футбольных клубов Кыргыз премьер-лиги.
По данным пресс-службы КФС, участникам встречи рассказали о текущем положении и перспективах клубного футбола в стране. Стороны обсудили актуальные вопросы развития профессионального футбола и высказались о проблемах.
Камчыбек Ташиев отметил, что футбол, как и другие виды спорта, определяет престиж страны, и с этим связано пристальное внимание как главы государства Садыра Жапарова, так и его личное.