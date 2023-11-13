Видео - Владелец «ЦУМ-Айчурек» объявлен в международный розыск

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время А.Габбазов объявлен в Международный розыск, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ КР в рамках расследуемого уголовного дела по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ К.Асанбека и отдельных субъектов предпринимательства, осуществляющих финансирование организованных преступных групп, заочно предъявлено обвинение Габбазову (ныне Маметов) Анвару Ильшатовичу, являющегося владельцем ТЦ «ЦУМ-Айчурек» г.Бишкек, в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.263 (финансирование организованных групп и преступных сообществ). А.Габбазов занимался финансированием членов ОПГ К.Асанбека, а также легализацией преступных доходов.

Указанное лицо объявлено органами национальной безопасности в Международный розыск.

Так, в ходе следствия, было установлено, что А.Габбазов через своего помощника Рамонова М.Т. подарил К.Асанбеку бронированную автомашину марки Mercedes Benz 222, автомашина была приобретена за личные денежные средства А.Габбазова. В октябрь 2020 года им было передано указанное авто бывшему Премьер-министру КР Сапару Исакову, после освобождения из мест лишения свободы.

Необходимо отметить, что 5 октября 2020 года автомашина получила пулевые повреждения на площади «Ала-Тоо» г.Бишкек, когда в ней находились С.Исаков и отдельные политики.

Вместе с тем, в рамках уголовного дела получены сведения о том, что А.Габбазов и К.Асанбек, вместе с аффилированными лицами завладели незаконным путем, территорией бывшего пансионата «ЗИЛ» площадью 42 га, распложенной в селе Кара-Ой, Иссык-Кульской области, стоимостью 15 млн. долларов США, которая была оформлена на подставных лиц.

Кроме этого, выявлены факты ведения общих финансовых дел и сотрудничества А.Габбазова с К.Асанбеком. В частности, А.Габбазов приобрел дорогостоящую квартиру расположенного в одном из престижных районов г.Бишкек, квартира ранее была оформлена на близкого родственника К. Асанбека, а также коттедж в ЦО «Каганат», расположенный в г.Чолпон-Ата, Иссык-Кульской области.

В настоящее время А.Габбазов объявлен в Международный розыск, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В случае имеющейся информации о местонахождении вышеуказанного лица, просим сообщить в ГКНБ КР по тел.0312 66-04-75, 0312 66-65-04.