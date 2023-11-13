Авиакомпаниям в КР хотят запретить продавать билетов больше, чем мест в салоне самолета

Соответствующие предложения агентство вынесло на общественное обсуждение

Государственное агентство гражданской авиации (ГАГА) предлагает запретить в Кыргызстане авиакомпаниям продавать на рейсы билетов больше, чем мест в самолете. Соответствующие предложения агентство вынесло на общественное обсуждение, пишет "Экономист".

Авиационное ведомство КР предлагает запретить авиаперевозчикам в Кыргызстане излишнюю продажу билетов, так называемый овербукинг. Норму о запрете продавать на рейс больше билетов, чем мест в самолете, хотят включить в Воздушный кодекс страны.

"При осуществлении воздушных перевозок пассажиров перевозчиком не допускается реализация количества билетов на воздушное судно, превышающего количество мест на воздушном судне", - гласит предлагаемый пункт 5 статьи 134 Воздушного кодекса КР.

Также Госагентство гражданской авиации предлагает допустить иностранцев к созданию авиакомпаний в Кыргызстане и в состав экипажей самолетов.

Напомним, ГАГА в начале текущего года уже выносило эти предложения на общественное обсуждение - на портале правительства. Текущие общественные дебаты по поправкам в воздушное законодательство продлятся до 10 декабря.



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