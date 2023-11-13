Минтруда ищет родственников ребенка, которого нашли в мусорном баке

Разыскивают близких родственников новорожденного, найденного прохожими в мусорном баке.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцобеспечения.

Социальные работники навестили ребенка в родильном доме №1 и проверили его состояние.

Параллельно проводится работа по получению свидетельства о рождении и поиску биологических родственников, готовых оформить опеку. Если их не найдут или найдут, но родственники откажутся от опеки, данные ребенка внесут в Государственный детский банк как оставшегося без попечения родителей для последующего усыновления.

Сообщается также, что созданный индивидуальный план и информация по защите детей будут рассмотрены комиссией по делам детей Октябрьского административного района на этой неделе.

Напомним, 8 ноября примерно в 23:30 в службу "102" ГУВД Бишкека сообщили, что в мусорном баке на пересечении улиц Л. Толстого и Элебаева прохожие обнаружили новорожденного ребенка, завернутого в полиэтиленовый пакет. В УВД Октябрьского района возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". 11 ноября задержали подозреваемую. Врачи роддома №1 дали мальчику имя Садыр.



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