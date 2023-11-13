Внимание! 14 ноября в Кыргызстане перестанут работать цифровое телевидение и радио

Продлится этот перерыв с 08:00 до 16:00 в указанный день.



14 ноября на территории всего Кыргызстана перестанет работать трансляция программ цифрового ТВ-вещания, государственного и коммерческого радиовещания. Также пропадет раздача сигналов ТВ- и РВ-вещания со спутника. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызтелеком".

Продлится этот перерыв с 08:00 до 16:00 в указанный день. Причиной обозначены профилактические работы с полным отключением электроэнергии, которые 14 ноября планирует провести ОАО "Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания".



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