В Кыргызстане с 1 января 2024 года прекращается действие некоторых патентов

Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 января 2024 года прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с указанной даты прекращают свое действие патенты на следующие виды деятельности:

– розничная реализация на рынках и мини-рынках;

– розничная реализация в магазинах;

– розничная реализация вне магазинов, торговых центров и рынков;

– розничная реализация в торговых центрах с использованием торговых точек;

– реализация запасных частей и материалов к автомобилям вне рынков с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, лотков, прилавков, палаток, юрт, ручных передвижных тележек, навесов и прочих временных железных конструкций;

– реализация продукции сети "быстрого питания" (фаст-фуд);

– разведение и реализация домашних животных;

– производство (реализация) хлеба;

– производство (реализация) пескоблока, шлакоблока и брусчатки на дому;

– реализация продуктов ремесленной деятельности (народно-художественного промысла) собственного изготовления;

– изготовление и реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих элементов;

– деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов.

Осуществляющим торговлю по патенту необходимо до 1 января 2024 года перейти на другой режим налогообложения: на общий налоговый режим или единый налог.

Ставки единого налога составляют 0% при годовом объеме выручки до 8 млн сомов, 0,5% – до 30 млн сомов и 1% – до 50 млн сомов.

Работающие по единому налогу обязаны использовать ККМ и соблюдать требования по уплате страховых взносов, а также другие обязательства.

Для перехода на другой налоговый режим необходимо подать заявление в налоговый орган (в бумажном виде или онлайн).

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте





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