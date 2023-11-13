В Кыргызстане с 1 января 2024 года прекращается действие некоторых патентов

Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 января 2024 года прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, с указанной даты прекращают свое действие патенты на следующие виды деятельности:
– розничная реализация на рынках и мини-рынках;
– розничная реализация в магазинах;
– розничная реализация вне магазинов, торговых центров и рынков;
– розничная реализация в торговых центрах с использованием торговых точек;
– реализация запасных частей и материалов к автомобилям вне рынков с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, лотков, прилавков, палаток, юрт, ручных передвижных тележек, навесов и прочих временных железных конструкций;
– реализация продукции сети "быстрого питания" (фаст-фуд);
– разведение и реализация домашних животных;
– производство (реализация) хлеба;
– производство (реализация) пескоблока, шлакоблока и брусчатки на дому;
– реализация продуктов ремесленной деятельности (народно-художественного промысла) собственного изготовления;
– изготовление и реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих элементов;
– деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов.
Осуществляющим торговлю по патенту необходимо до 1 января 2024 года перейти на другой режим налогообложения: на общий налоговый режим или единый налог.
Ставки единого налога составляют 0% при годовом объеме выручки до 8 млн сомов, 0,5% – до 30 млн сомов и 1% – до 50 млн сомов.
Работающие по единому налогу обязаны использовать ККМ и соблюдать требования по уплате страховых взносов, а также другие обязательства.
Для перехода на другой налоговый режим необходимо подать заявление в налоговый орган (в бумажном виде или онлайн).
Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте
URL: https://www.vb.kg/433411