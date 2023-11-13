В Кыргызстане акция на разрешение тонировки авто завершится 30 ноября

В Кыргызстане 30 ноября завершится акция на получение разрешения на затемнение боковых стекол передних дверей автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба "Унаа".

По ее данным, приобретая разрешения на затемнение боковых стекол передних дверей автомобиля в период акции, автовладельцы экономят 30 тыс. сомов.

Цена в период акции:

для физических лиц – 50 тыс. сомов вместо 80 тыс. сомов;

для юридических лиц – 70 тыс. сомов вместо 100 тыс. сомов;

для иностранных лиц – 90 тыс. сомов вместо 120 тыс. сомов.





URL: https://www.vb.kg/433398