Незаконная вырубка деревьев. В Сузаке оштрафовали местных жителей

Лесная служба просит каждого гражданина проявлять бережное отношение к природе.



В Сузакском районе Джалал-Абадской области выявили факты незаконной вырубки деревьев на дрова. Об этом сообщает Минсельхоз.

Уточняется, что факты выявлены в Ортокском лесхозе. Сотрудники управления Джалал-Абадской области и Лесной службы организовали рейд по пресечению незаконной деятельности на землях государственного лесного фонда.

Задержано семь автомобилей, перевозивших 40 кубометров незаконно вырубленных деревьев (дрова). Сумма ущерба лесному фонду составила 16 тысяч сомов. Он выплачен в полном объеме.

Лесная служба просит каждого гражданина проявлять бережное отношение к природе.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/279491/