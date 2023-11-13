Квартирный бум. Как купить недвижимость и не остаться в дураках?

Однако существуют риски нарваться на недобросовестных продавцов или мошенников.

Покупка квартиры — радостное и волнительное событие. Многие кыргызстанцы копят десятилетиями на собственные квадратные метры. Однако существуют риски нарваться на недобросовестных продавцов или мошенников. И тогда можно остаться и без денег, и без недвижимости.

Как не попасть в лапы мошенников при покупке квартиры и юридически правильно оформить сделку купли-продажи, 24.kg рассказал директор агентства недвижимости Dom.kg Жылдызбек Керимбаев.

1

На что нужно обратить внимание в первую очередь?

При покупке квартиры в первую очередь нужно обратить внимание на локацию жилья, этажность, год постройки дома и стоимость.

Покупателя должно насторожить, если квартира стоит на 15-20 процентов дешевле рынка. Даже если ссылаются на срочную продажу. В таких случаях высок риск столкнуться с мошенниками.

2

Какие есть мошеннические схемы при продаже недвижимости?

Самыми популярными уловками являются подделка доверенности и других документов, а также сокрытие других собственников жилья.

Чтобы обезопасить себя, юристы рекомендуют тщательно проверять все бумаги. С этим помогут опытные риэлторы. Они также смогут установить, есть ли другие собственники жилья.

Договор о купле-продаже рекомендуется заключать с привлечением доверенных лиц. Проводить сделку лучше в Госрегистре.

Проверить, является ли продавец законным владельцем жилья, можно запросив выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Там выдадут справку о том, есть ли арест на недвижимость.

3

Есть ли риски при покупке квартиры на стадии котлована?

В данной ситуации есть риск, что здание может оказаться долгостроем, полностью на 100 процентов никто не может быть уверен в том, что строительство будет завершено в полном объеме и в обещанные сроки. Выбирать застройщика необходимо очень тщательно.

Также нередки случаи, когда мошенники продают квартиру нескольким лицам. И выясняется это чаще всего, когда строительство уже завершено.

Кроме того, существует риск, что в отношении владельца стройкомпании будет возбуждено уголовное дело, его задержат и арестуют счета фирмы, что в последнее время не редкость в Кыргызстане. Тогда дольщики рискуют остаться без своих квартир.

4

Может ли владелец отменить уже запланированную сделку?

Бывают случаи, когда владелец недвижимости отменяет сделку, даже если он уже получил аванс или задаток. В данном случае условия возврата и невозврата денег покупатель и продавец должны четко расписать в договоре, чтобы потом не возникало претензий.

Юристы предупреждают, что покупатель должен четко понимать отличие задатка от аванса.

Задаток покупатель в качестве предоплаты дает продавцу за недвижимость с целью гарантии совершения сделки. Если сделка успешно состоялась, то сумма задатка засчитывается в счет оплаты. Понятия и функции задатка закреплены в Гражданском кодексе. Договор о задатке заключается исключительно в письменной форме и вступает в силу после регистрации.

Если же сделка происходит без составления предварительного договора о покупке недвижимости, то переданные деньги считаются не задатком, а авансом. Согласно Гражданскому кодексу КР, аванс подлежит возврату покупателю по его первому требованию без объяснения причин.

5

Лучше покупать квартиру самому или через агентство недвижимости?

Покупать квартиру через агентство недвижимости безопаснее как с юридической стороны, так и финансовой. Опытные риэлторы знают все тонкости совершения сделки, составления договора купли-продажи. Обращаясь за помощью в проверенное агентство недвижимости, вы минимизируете риски нарваться на мошенников.

6

Если есть долги, как быть?

К сожалению, такие случаи на рынке недвижимости тоже нередки. Покупатель должен самостоятельно проверить, имеются ли долги по комуслугам, обзвонив коммунальные службы.

Если же это всплыло уже после совершения сделки, то придется оплачивать долги самостоятельно, поскольку доказать, что оставил их предыдущий собственник, будет уже непросто.

Здесь юристы также советуют обращаться к опытным риэлторам, которые помогут вам избежать подобных неприятностей.

7

Как правильно составить договор купли—продажи?

Оформлять договор купли-продажи, чтобы это было безопасно как для покупателя, так и продавца, можно в Госрегистре и у нотариусов. У них имеются типовые договоры.

В договоре должны указываться полные данные продавца и покупателя, все данные об объекте сделки, его стоимость, порядок расчетов.

Юристы рекомендуют оформлять договор купли-продажи у нотариуса, он проверит документы обеих сторон, выяснит, есть ли у продавца право на продажу, обременения. Без нотариуса все эти задачи придется делать покупателю.

8

Есть ли определенный сезон, когда выгоднее покупать недвижимость?

Если раньше осенью и весной количество сделок по купле-продаже недвижимости увеличивалось, то сейчас, учитывая возросшую численность горожан, сделки с недвижимостью совершаются независимо от времени года.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279418/