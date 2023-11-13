За три жалобы и нарушение ПДД водителя автобуса могут уволить — вице-мэр Бишкека

Об этом подчиненным заявил вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов.



Если водитель общественного транспорта будет нарушать Правила дорожного движения, скоростной режим и на него поступит более трех жалоб, он будет уволен. Об этом подчиненным заявил вице-мэр Бишкека Максатбек Сазыкулов.

Он призвал профильные городские службы обеспечить соответствующие меры наказания вплоть до увольнения недобросовестных водителей.

Замглавы столицы добавил, что увольнению также подвергнутся водители, которые грубят пассажирам.

Напомним, Максатбек Сазыкулов ранее проинформировал, что в Бишкеке автобусы не смогут ездить быстрее 60 километров в час. По его словам, специалисты мэрии разработали специальный программный комплекс, который позволяет отслеживать, какой автобус нарушил скоростной режим, нарушил интервал движения, резко тормозил или двигался с места. Он добавил, что на новые автобусы устанавливается программа по ограничению скорости.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279499/