В Бишкеке можно узнать свой уровень иммунитета бесплатно

В Бишкеке можно узнать свой уровень иммунитета бесплатно.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в Бишкеке прошла конференция по организации и проведению вышеуказанных мероприятий.

В конференции приняли участие все руководители ЦСМ города. Руководитель Республиканского научно-исследовательского центра по борьбе с вирусами Зуридин Нурматов, предоставил информацию о значении, порядке и правилах деятельности упомянутой компании.

По словам эксперта, с 2002 года от гепатита В привито более 2,8 млн человек. В результате среди получивших вакцину больных данным заболеванием не зарегистрировано. Эти показатели определяют процент выработанного у населения иммунитета против гепатитов В, D и цирроза печени, рака печени.

Сдав кровь, граждане смогут узнать, к каким заболеваниям невосприимчив их организм. С этой целью во всех Центрах семейной медицины Бишкека открыты специальные пункты.

Для проведения указанной процедуры необходимо зарегистрироваться в любом Центре семейной медицины на сайте . Регистрация продлится с 13 по 25 ноября.



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