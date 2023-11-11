Мать избивала своих детей-близнецов. Стало известно, куда их отправили после ее задержания

Двухлетних двойняшек из Араванского района, которых избивала мать, передали отцу.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

Напомним, 6 ноября в соцсетях появилось видео, на котором женщина избивала маленьких детей-близнецов. Сотрудники УВД Ошской области возбудили по этому факту уголовное дело и задержали подозреваемую - 21-летнюю жительницу села имени С. Юсупова Д. С. После этого специалисты Араванского управления труда, социального обеспечения и миграции изъяли пострадавших детей у матери и отправили в больницу, где им был обеспечен нужный уход.

Поскольку родители девочек не состояли в браке, Араванское управление МТСОМ провело процедуры, необходимые для подтверждения отцовства. И передало детей отцу, вернувшемуся из России, где он находился на заработках.



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