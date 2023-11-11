В детской больнице в "Джале" организованы койки для краткосрочного пребывания детей

В Национальном центре охраны материнства и детства организовано амбулаторно-диагностическое отделение с койками для краткосрочного пребывания.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Это необходимо для оказания экстренной медицинской помощи маленьким пациентам.

В больнице обеспечат прием пациентов, подлежащих экстренной госпитализации, по линии скорой медицинской помощи согласно графику.

Подготовлены необходимые документы для пересмотра штата сотрудников больницы. Производится инвентаризация помещений и медицинского оборудования. Фонд ОМС предусмотрел финансы на открытие экстренной медицинской помощи.

В Минздраве напомнили, что в осенне-зимний сезон ОРВИ и гриппа отмечается большой наплыв пациентов в детские организации здравоохранения Бишкека. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев дал поручение организовать на базе НЦОМиД дополнительное амбулаторно-диагностическое отделение с койками для краткосрочного пребывания детей.



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