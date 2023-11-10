Видео - В государственный бюджет страны возмещен ущерб на общую сумму 87 169 537 сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Задержаны и арестованы по обвинению в коррупции 5 человек...

Как ранее сообщалось, ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.336 (Коррупция) УК КР, были задержаны и арестованы по обвинению в коррупции 5 человек, в том числе ответственные должностные лица таможенных органов, руководитель Баткенского отделения ТПП КР, а также предприниматели.

В ходе следствия, ГКНБ получены неопровержимые доказательства того, что должностные лица контролирующих государственных органов, на протяжении длительного периода времени, покровительствовали недобросовестным хозсубъектам, в их систематическом сокрытии от таможенных и налоговых органов фактической налогооблагаемой базы и получении сверх прибыли за счет добычи и экспорта угля в соседние страны по искусственно заниженным ценам.

В целях установления точной суммы причиненного бюджету страны материального ущерба, были назначены налоговые проверки/перепроверки экономической деятельности 29 хозсубъектов занятых в сфере добычи, реализации и экспорта угля за последние 6 лет в г.Сулюкта.

Так, с 5 по 17 октября 2023 года налоговыми инспекторами ГНС при МФ КР, на основании предписаний проведены налоговые проверки в отношении 11 хозсубъектов и по итогам которых до начислены налоги, на общую сумму 216 млн. 809 тыс. 62 сомов, без учета санкций и пени.

В частности:

1.ОсОО «Нур», на сумму 63 376 640 сомов;

2.ОсОО «Нуркен», на сумму 11 922 801 сомов;

3.ОсОО «Рио Групп», на сумму 27 608 456 сомов;

4.ОсОО «Кен Ордо», на сумму 21 823 091 сомов;

5.ОсОО «Ахмат Кен», на сумму 5 759 095 сомов;

6.ИП «Мадаминов А.А.», на сумму 3 140 396 сомов;

7.ИП «Асанов Б.Б.», на сумму 9 780 545 сомов;

8. ОсОО «Али-Экспо», на сумму 6 068 950 сомов;

9. ОсОО «Ак-Булак Комур» на сумму 16 987 762 сомов;

10. ОсОО «Халил-Имран» на сумму 16 617 857 сомов;

11. ОсОО «Имамидин экспорт» на сумму 7 174 727 сомов;

При этом, на основании проведенной камеральной проверки в отношении ОсОО «Имамидин экспорт» дополнительно до начислено налогов на сумму 26 783 030 сомов.

По состоянию на 9 ноября 2023 года, в рамках данного уголовного дела в государственный бюджет страны нижеуказанные хозсубъекты уплатили налогов на общую сумму 87 169 537 сомов.

В частности:

1. ОсОО «Рио Групп» 48 275 171 сомов;

2. ОсОО «Имамидин экспорт» 4 804 664 сомов;

3. ОсОО «Ахмат Кен» 8 925 063 сомов;

4. ОсОО «Кен Ордо» 21 818 089 сомов;

5. ИП Мадаминов А. 3 346 000 сомов.

В настоящее время, принимаются меры по возмещению в бюджет страны материального ущерба, а также завершение назначенных в рамках расследования уголовного дела налоговых проверок по остальным хозсубьектам.

С учетом вышеизложенного, а также в целях предотвращения совершения преступлений аналогичного характера в будущем ГКНБ КР предупреждает, что участие в коррупционных проявлениях как со стороны должностных лиц контролирующих государственных органов, так и со стороны недобросовестных предпринимателей, будет проверяться и привлекаться к ответственности в рамках действующего законодательства КР.