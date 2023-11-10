В Бишкеке пройдет Национальный форум по вопросам изменения климата

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В целях укрепления диалога между заинтересованными сторонами и обсуждения, продвижения национальной политики изменения климата, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с ЮНИСОН ГРУПП и ПРООН проводят Национальный форум по вопросам изменения климата "Кыргызстан в преддверии КС-28 по изменению климата: диалоги по выработке позиций". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, основной целью форума является формирование площадки диалога для координации позиций министерств и ведомств, партнеров по развитию и институтов гражданского общества в преддверии 28й Встречи Конференции Сторон (КС28) по изменению климата.

Форум пройдет 10 ноября с 09:00 до 17:30 с участием более 100 представителей государственного, международного, частного и академического сектора.





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