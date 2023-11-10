Видео - Пресечена деятельность устойчивой группы лиц, систематически занимающихся нелегальной переправкой иностранцев через границу КР в РК

Бишкек, "Саясат.kg". Решением Октябрьского районного суда, 7 граждан ИРП водворены СИЗО №1 СИН сроком на 2 месяца.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению канала незаконной миграции, пресечена деятельность устойчивой группы лиц, систематически занимающихся переправкой иностранцев через границу КР в РК.

Так, 29 октября 2023 года ГКНБ КР совместно с ПС ГКНБ КР на территории Ысык-Атинского района, при попытке незаконного перехода государственной границы КР в направлении РК, задержаны 3 граждан Исламской Республики Пакистан «S.M.», «A.L.» и «K.A.», а также гражданин ИРП «U.N.», студент 5 курса лечебного факультета Международного медицинского университета и гражданин КР «Т.Э.Т.», являющиеся организаторами устойчивого канала незаконной миграции.

Кроме этого, при проведении оперативно-следственных мероприятий дополнительно выявлены участники канала незаконной миграции 3 граждане ИРП, прибывшие в КР в качестве туристов, которые в результате проведенных соответствующих оперативно-розыскных мероприятий также задержаны.

Установлено, что организаторы за переправку граждан ИРП в РК получали денежные средства в размере до 1700 долларов США.

ГКНБ КР по факту попытки незаконного пересечения госграницы КР, в отношении трех граждан ИРП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 378 УК КР («Незаконное пересечение госграницы Кыргызской Республики»).

В отношении организаторов незаконной миграции возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 168 УК КР («Организация незаконной миграции, незаконный ввоз (вывоз) мигрантов»).

Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек, 7 граждан ИРП водворены СИЗО №1 СИН сроком на 2 месяца.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других причастных лиц к данному устойчивому каналу незаконной миграции.