Глава Минздрава пообещал реформы в отечественных стоматологии, гинекологии и педиатрии

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев пообещал реформы в области стоматологии, педиатрии и гинекологии.

"Во всех областях медицины мы будем планировать реформы. Я так думаю, что мы начнем их поэтапно", - отметил он в разговоре с журналистом Kaktus.media.

Бейшеналиев сказал, что выстроенная ранее система здравоохранения разрушилась. "Население увидело то, что происходит. Разрушена педиатрия, гинекология, разрушено все, потому что в одном центре семейной медицины были и детские врачи, и беременные женщины, и люди с туберкулезом. Все ходили в одну поликлинику. Сейчас мы пытаемся это исправить и разделить детские консультативные поликлиники, детские стоматологические поликлиники, гинекологические... В центрах семейной медицины имеются все узкие специалисты. То есть, я так думаю, беременные женщины должны ходить к гинекологам, дети - к педиатрам, хирургические заболевания должен смотреть хирург, сердечно-сосудистые - кардиолог", - пояснил глава Минздрава.

Бейшеналиев добавил, что доноры, с которыми он встречался, согласны с проводимыми реформами.



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