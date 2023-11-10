"Я вице-президент!" Как в Бишкеке штрафовали водителей за тонировку без разрешений (видео)

УПСМ Бишкека накануне оштрафовала 58 водителей в столице за незаконную тонировку окон на автомобилях.

Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Рейд "Тонировка" проходил в Бишкеке с 7 по 9 ноября. "Сотрудники УПСМ в ходе проведенного профилактического мероприятия составили 58 протоколов в отношении водителей, чьи авто незаконно затонированы", - сообщили в ведомстве.

Один из оштрафованных, пытаясь избежать штрафа, даже представился вице-президентом. Подробнее он не уточнил, но позже сотрудники УПСМ выяснили, что Абдрахман Эрмекбаев действительно является вице-президентом WEF Global.

Отмечается, что цель рейдового мероприятия - привлечь к административной ответственности водителей, незаконно тонирующих передние и боковые стекла автомобилей.



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