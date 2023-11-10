По факту участия в террористической деятельности и военных действиях на территории иностранного государства задержан гражданин КР

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.

08 ноября 2023 года сотрудниками ГКНБ КР задержан гражданин КР «Т.Х.Х.», 1995 г.р., уроженец Джалал-Абадской области.

По имеющимся данным, «Т.Х.Х.» в конце 2015 года в период нахождения на заработках в г.Москва, был завербован членами международно-террористической организации «Катиба аль-Таухид валь-Джихад» и переправлен в Сирию, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

По данному факту по признакам ст.256 ч.1 («Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта») УК КР возбуждено и начато расследование уголовного дела.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР.