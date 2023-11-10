В бишкекском торговом центре похитили ребенка (видео)

В Бишкеке похитили ребенка из торгового центра.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, вчера, 9 ноября, в милицию поступило сообщение о том, что примерно в 19:30 из торгового центра "Аламедин Гранд" неизвестный мальчик 13 лет увел с детской площадки трехлетнюю Т. М. А. Он, как сообщалось, взял девочку на руки и вышел с ней на улицу. Рядом с ними была взрослая женщина, которая вела мальчика за собой.

Выйдя на улицу, все трое сели в общественный транспорт и скрылись.

К розыску подключилась вся милиция Бишкека. Позже девочку нашли в селе Васильевка.



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