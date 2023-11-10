Минтранс: Автомобили с летними шинами создают заторы на перевалах (видео)

Грузовые автомобили без цепей противоскольжения и с летней резиной создают небольшие заторы на перевалах Долон и Кызыл-Бель.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Сообщается, что на автодороге Ош - Сары-Таш - Иркештам работники ДЭП 960 Минтранскома продолжат расчистку трассы.

На 271-372-м км автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт, на перевалах Долон и Кызыл-Бель идет мокрый снег, на дороге образуются небольшие заторы из-за несвоевременной замены летних шин на зимние на легковых автомашинах, а также из-за отсутствия цепей противоскольжения на грузовых автомашинах.

На перевалах организовано круглосуточное дежурство с привлечением спецтехники.

Также проводятся работы на участке с 209-го по 242-й км на автодороге Бишкек - Ош, а также на перевале Отмок по дороге Талас - Тараз - Суусамыр.

"В связи с ожидающимися нестабильными погодно-климатическими условиями Минтранс просит водителей, которые намерены выезжать на перевальные участки дорог по горной местности, сменить резину с летней на зимнюю, так как на перевалах идет снег. Кроме этого, необходимо иметь цепи противоскольжения и лопату, уже выпало около 10 см снега на некоторых горных участках дорог", - предупредило ведомство.



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