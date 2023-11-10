"Бишкектеплосеть" назвала причины отсутствия отопления у некоторых потребителей

С начала отопительного сезона зафиксировано 27 повреждений тепловых сетей на балансе "Бишкектеплосети" и пять - ведомственных.

По состоянию на 6 ноября все абоненты в Бишкеке подключены к системе отопления, за исключением отдельных потребителей, сообщает "Бишкектеплосеть".

Как уточняется, отсутствие отопления в ряде случаев связано с устранением повреждений ведомственных тепловых сетей и неготовность внутренних отопительных систем.

С начала отопительного сезона зафиксировано 27 повреждений тепловых сетей на балансе "Бишкектеплосети" и пять - ведомственных.

Предприятие поясняет, что тепловые сети в Бишкеке, в зависимости от их места расположения, являются собственностью как теплоснабжающей организации, так и собственностью физических и юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

В соответствии с Правилами пользования тепловой энергией, а также нормами Гражданского кодекса собственник имущества несет полную ответственность за содержание, ремонт и эксплуатацию своего имущества - тепловых сетей и теплоиспользующих установок. Граница ответственности между теплоснабжающей организацией и потребителем за состояние и обслуживание теплоиспользующих установок и тепловых сетей определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется актом разграничения балансовой принадлежности (часть типового договора теплоснабжения).



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