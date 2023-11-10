Кинокомпания Warner Bros Pictures планирует снять ролик о Кыргызстане

Кинокомпания Warner Bros Pictures планирует снять ролик о Кыргызстане.

Об этом сообщили в Фонде поддержки развития туризма.

По его данным, в Великобритании прошла одна из трех основных мировых туристических выставок WTM London. КР представляли 14 крупнейших туркомпаний страны.

«Наша республика интересна в мире: не просто как новое направление, которое туристы только начинают для себя открывать, но и как дестинация, опирающаяся на принципы устойчивого туризма, очень уважаемые в мире. В этой связи иностранцев очень интересуют глэмпинги и юрты как альтернативные средства размещения, экологичные и аутентичные. Спрашивали посетители и о том, чем можно в Кыргызстане заняться. Особенно востребован экстремальный туризм — трекинги по горам и озерам, сплавы по горным рекам, а также туры сразу по нескольким государствам Центральной Азии», — отметили в фонде.

На выставке было много запросов от зарубежных тревел-блогеров, которые хотели бы побывать в КР и рассказать подписчикам о своих впечатлениях. А представители компании Warner Bros. планируют снять ролик о Кыргызстане. Обо всем многообразии туристических возможностей республики им рассказал вице-президент фонда Максат Усубалиев.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/279320/