Айгуль Жапарова приняла участие в форуме, посвященном изменению климата

В мероприятии также приняли участие первые леди Узбекистана, Турции и Ирана.

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова по приглашению супруги президента Узбекистана Зироат Мирзиеевой приняла участие в международном форуме «Дети и молодежь в действии — изменение климата в Центральной Азии» в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В мероприятии также приняли участие первые леди Узбекистана, Турции и Ирана.

Айгуль Жапарова отметила, что Кыргызстан уделяет большое внимание вовлечению детей и молодежи в решение проблем изменения климата. Эта работа ведется системно и отражена в национальных стратегических документах развития.

Она обозначила, что в соответствии с концепцией молодежной политики Кыргызской Республики на 2020-2030 годы приоритетное внимание должно уделяться:

- предоставлению молодежи возможностей для развития человеческого потенциала;

- формированию молодежи как основного ресурса развития государства и общества;

- поощрению молодежных инициатив в политической, экономической и социальной сферах;

формированию ответственного отношения молодых граждан к своему здоровью, наследию предков, взаимодействию с окружающим миром.

Первая леди подчеркнула, что дети и молодежь не только более уязвимы к изменению климата, но и являются значимыми акторами в достижении национальных климатических целей.

«Более половины территории нашей страны располагается на высоте от 1 тысячи до 3 тысяч метров, и те трудности, с которыми сталкиваются жители высокогорных регионов, нам хорошо известны. Очевидно, что горные страны подвержены серьезному риску в связи с изменением климата, ростом дефицита водных ресурсов, деградацией земель и природными катаклизмами», — отметила она.

Вместе с тем Айгуль Жапарова акцентировала внимание на том, что кыргызская сторона приветствует поддержку со стороны международного сообщества по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в горных районах. КР будет продолжать свою деятельность и оставаться инициатором защиты и поддержки горных государств, к которым требуется особое внимание международного сообщества.

«Нашими усилиями в 2022-м 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию «Устойчивое горное развитие». По нашей инициативе данная резолюция объявила 2023-2027 годы «Пятилетием действий по развитию горных регионов», — сказала первая леди Кыргызстана.



Ссылка: https://24.kg/vlast/279332/