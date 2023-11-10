Министерству образования и науки передали 65 ноутбуков. Как их распределят

Они будут распределены в районные и городские отделы образования страны.

Проект «Образование для будущего», реализуемый при поддержке Всемирного банка, предоставил Министерству образования и науки 65 ноутбуков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в компекте также рюкзак и лицензионное программное обеспечение. Они будут распределены в районные и городские отделы образования страны.

Ноутбуки будут использоваться для организации цифрового мониторинга и анализа данных, а также для повышения квалификации учителей через IT-платформу дистанционного обучения Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников.

«Эти инструменты помогут укрепить персональную ответственность заведующих за постоянное взаимодействие с информационной системой управления образованием и обеспечат более качественное образование в Кыргызской Республике», — добавили в МОиН.



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